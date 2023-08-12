أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة الهلال مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف، في نهائي البطولة العربية للأندية 2023.

تشكيل النصر لمواجهة الهلال في نهائي البطولة العربية

ويقود كريستيانو رونالدو تشكيل النصر وبجوارة ساديو ماني واندرسون تاليسكا في الخط الهجومي، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: أليكس تيليس ، عبدالإلة العمري ، علي لاجامي ، سلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري ، مارسيل بروزوفيتش ، سيكو فوفانا.

في خط الهجوم: ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو ، أندرسون تاليسكا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء النصر أمام الهلال كل من أمين بخاري ونواف بوشل ومحمد فتيل وجيسلان كونان وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن وسامي النجعي وخالد الغنام ومختار علي وعبدالفتاح آدم وعبدالرحمن غريب وعبدالعزيز العليوة.