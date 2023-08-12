10 طرق مفيدة لاستخدام Bard

يمكنك أن تطلب من Bard المساعدة في إنشاء التعليمات البرمجية وطرح الأفكار الإبداعية ومقارنة الخيارات وغير ذلك الكثير.

قال جيني بلاكبيرن نائب الرئيس، تجربة المستخدم: “في فريق تجربة المستخدم، نركز على الطرق المختلفة التي يستخدم بها الأشخاص Bard. على مدار الأشهر القليلة الماضية، علمنا أنهم سيأتون إليها للحصول على المساعدة في جميع أنواع المشاريع - مثل كتابة السير الذاتية، وإنشاء إجراءات تمرين روتينية، والتخطيط لعطلات الأحلام. والآن بعد أن أصبح Bard متاحًا في معظم أنحاء العالم وباللغات الأكثر انتشارًا، يمكن لعدد أكبر من الأشخاص استخدامه لإنجاز المهام”.

إذا كنت جديدًا على Bard ولست متأكدًا من كيفية البدء، فإليك 10 طرق لتجربتها:

1. تعلم شيئًا جديدًا

احصل على دورة تدريبية مكثفة حول أي موضوع تهتم به. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من Bard مقدمة عن التنس للاستعداد لدرسك الأول أو حقائق سريعة عن الحيتان قبل الذهاب لمشاهدة الحيتان.

2. تحليل الصور وإنشاء المحتوى ذي الصلة

قم بتحميل صورة واطلب من Bard مشاركة معلومات حول الصورة أو إنشاء محتوى بناءً عليها. حاول مشاركة صورة من الملاحظات المكتوبة بخط اليد التي أخذتها خلال اجتماع واطلب من Bard كتابة رسالة بريد إلكتروني ملخصة باستخدامها. أو قم بتحميل صورة من إجازتك الأخيرة واطلب من Bard إنشاء تعليق عليها.

3. اكتب مسودة

يمكن أن تساعدك Bard في كتابة محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الغلاف ومنشورات المدونات وخطط الأعمال. ابدأ بموجه بسيط - مثل "اكتب خطاب تغطية لوظيفة مدير وسائل التواصل الاجتماعي" - وستقدم Bard ثلاث مسودات متميزة للاختيار من بينها. قم بتغيير الأسلوب والأسلوب (بسيط، طويل، قصير، احترافي أو غير رسمي)، ثم قم بتصديره مباشرة إلى Gmail أو محرر مستندات Google. أو استمتع بمطالبة Bard بكتابة قصة قبل النوم يمكن قراءتها بصوت عالٍ لأطفالك.

4. قارن خياراتك

قم بإنشاء مقارنات لمجموعة واسعة من الموضوعات ، مع المعلومات ذات الصلة لمساعدتك على فهمها بشكل أفضل والعثور على أفضل الخيارات بالنسبة لك. على سبيل المثال ، يمكنك أن تسأل ، "ما إيجابيات وسلبيات شراء أريكة جلدية؟" وحتى تثبيت الاستجابة للرجوع إليها بسهولة لاحقًا.

5. ابدأ مشروعًا

تعامل مع مشروع جديد بمساعدة Bard. على سبيل المثال ، يمكنك أن تطلب منه المساعدة في التخطيط لحفلة تقاعد مفاجئة لزميل في العمل أو إنشاء خطة تدريب لمدة أربعة أسابيع ستجعلك في حالة جيدة لسباق 5 كيلومترات.

6. توليد رمز

يستمر الأشخاص في استخدام Bard للمساعدة في مهام الترميز ، بما في ذلك شرح مقتطفات التعليمات البرمجية. هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تتعلم البرمجة لأول مرة ، أو إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم لفهم ما قد ينتج عن كتلة من التعليمات البرمجية.

7. التخطيط لرحلة

هل حصلت على إجازة قادمة؟ دع Bard يساعد في التخطيط. اطلب معلومات حول وجهة معينة أو اطلب منها إنشاء مسار كامل مع جميع الأنشطة والمعالم السياحية التي تريد تجربتها. يمكنك تخصيص مسار رحلتك بشكل أكبر من خلال مشاركة المزيد من التفاصيل ، مثل: "ابدأ مستند تخطيط الرحلة لي ولأصدقائي - نحن نزور أيرلندا لمدة أسبوع في الربيع ونريد الذهاب في رحلة برية." تتضمن Bard أيضًا صورًا في ردودها لمنحك فكرة أفضل عن المكان الذي تتجه إليه. ويمكنك مشاركة ردها مع الآخرين.

8. تبادل الأفكار الإبداعية

إذا كنت تواجه تحديًا إبداعيًا ، يمكن أن تكون Bard نقطة انطلاق مفيدة. على سبيل المثال ، إذا كنت فنانًا ، يمكنك أن تطلب من Bard اقتراح شعار جديد للاستوديو الخاص بك ، أو تحميل صورة لأحدث أعمالك واطلب من Bard مساعدتك في الحصول على عنوان.

9. من الأفضل التعبير عن أفكارك ومشاعرك

لدينا جميعًا تلك اللحظات عندما نحاول التعبير عن فكرة ولكن لا يمكننا فهم الكلمات بشكل صحيح. يمكن أن يعمل Bard كمحرر شخصي خاص بك ، حيث يساعد في تنظيم أفكارك وتقديم اقتراحات الصياغة والقواعد. على سبيل المثال ، يمكنك أن تطلب من Bard كتابة رد يعتذر فيه عن عدم تمكنه من حضور حفل زفاف أحد الأصدقاء ، أو ببساطة اسأل بارد ، "ما أفضل طريقة لقول ...؟"

10. مجرد دردشة

لست بحاجة إلى وضع مشروع معين في الاعتبار لاستخدام Bard. يمكنك الاستمتاع ببعض المرح عن طريق مطالبة Bard بإخبارك بمزحة أو الدردشة حول هواياتك واهتماماتك. يمكنك حتى أن تطلب من Bard التصرف كشخصية مفضلة لديك وإجراء محادثة معهم.

تذكر: لتحقيق أقصى استفادة من Bard، لا تخف من طرح أسئلة متابعة. يمكن أن يساعدك إنشاء حوار ذهابًا وإيابًا على فهم ردود Bard بشكل أفضل، ومعرفة المزيد حول موضوع وإجراء محادثة أكثر إنتاجية.