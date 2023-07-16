Google Bard يفوز في معركة Chat GPT بميزتين

اتسمت نهاية عام 2022 ببداية عصر الذكاء الاصطناعي للعالم، وهي تقنية تم العمل عليها لعقود من الزمن، لكنها تبلورت حتى ذلك الحين كإمكانية حقيقية للإنسان.

كانت Chat GPT أول علامة تجارية معروفة في العالم وهي الآن تنتمي إلى Microsoft. إنه روبوت محادثة مفتوح للذكاء الاصطناعي متخصص في الحوار. على الرغم من أنه لم يعد الوحيد إلا أن حقيقة كونه أول من جعل نفسه معروفًا سمحت له بوضع نفسه كخيار عظيم.

استجابة لظهور Chat GPT، تم تطوير خيار الذكاء الاصطناعي المفتوح، Google Bard، من Google (الشركة الفرعية لـ Alphabet) في مارس 2023، تم إطلاقه على أساس محدود وفي مايو 2023، تم إطلاقه رسميًا، ولكن القليل شيئًا فشيئًا. اكتسبت الأرض شيئًا فشيئًا على منافستها الأصلية.

الاختلاف بين Chat GPT وGoogle Bard



إحدى وظائف Google Bard التي أحدثت فرقًا هي تفسير الصور. يتيح لك تطبيق Google إرفاق رابط بصورة، وعلى المدى القصير سيسمح لك بإرفاقه، بحيث يقوم التطبيق بعمل وصف نصي للصورة.

وفقًا لبوابة Xatacandroid، يوفر التطبيق وصفًا تفصيليًا للغاية للصور، وهي وظيفة يمكن أن تكون مفيدة جدًا للأشخاص ذوي الرؤية المحدودة، نعم، مثل العديد من التطورات في الذكاء الاصطناعي، في بعض النقاط يصف التطبيق معلومات ليست بالكامل بما يتفق مع الصورة.

تحذير للمعلومات: تجنب مشاركة البيانات الشخصية مع Chat GPT



الميزة الأخرى التي تجعل الفرق بين كلا التطبيقين هي الاستجابات الصوتية، وهي وظيفة مفيدة أيضًا لمن يعانون من ضعف في الرؤية، وكذلك لأولئك الذين لا يريدون أو لا يستطيعون التوقف عن قراءة رد كامل.

الأمن الرقمي: المعلومات التي يجب عليك الاحتفاظ بها بعيدًا عن Chat GPT

ميتا تدخل المعركة



يوم الجمعة الماضي، 14 يوليو، أعلنت Meta عن إطلاق أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تم إنشاؤها لإنتاج نص من صورة والعكس صحيح.

عُرفت الأداة باسم CM3leon، وهو أول نموذج تكويني للذكاء الاصطناعي مصمم من لغة متعددة الوسائط.

اختار مارك زوكربيرج، رئيس الشركة استكشاف هذه النماذج التوليدية للذكاء الاصطناعي التي تم دمجها شيئًا فشيئًا في معالجة اللغة الطبيعية ، حيث يمكنها فهم كل من الصور والنصوص.

تُستخدم تقنيات التعلم الآلي المتقدمة في أدوات الذكاء الاصطناعي هذه حتى يتعلموا التفسير الصحيح لما هو مطلوب من قبل المستخدم.

بهذا المعنى، يفتح "CM3leon" بموارد أقل بخمس مرات من الموديلات السابقة، على الرغم من ذلك، فهو قادر على تقديم أعلى أداء في كل من نتائجه.

ذكرت Meta في مدونتها الرسمية أن الأداة الجديدة لديها القدرة على إنتاج صور أكثر تناسقًا وتفصيلاً من خلال اتباع مطالبات الإدخال. هناك العديد من المهام التي يمكن أن يؤديها الذكاء الاصطناعي.

نص إلى صورة: من نص معين سيتمكن المستخدم من الحصول على تمثيل مرئي له. يجب أن يكون وصف الصورة مفصلاً بالكامل مع التركيبات الدقيقة للحصول على النتائج المتوقعة.

إنشاء وتحرير الصور الموجهة بالنص: يمكن أن يكون هذا النشاط صعبًا عند التعامل مع كائنات معقدة أو عندما لا يتضمن طلب المستخدم تفاصيل كافية. للقيام بذلك، يجب أن تكون وصفيًا للغاية مع ما تريد وبالتغييرات التي تريد إجراؤها على الصورة.

مهام النص: يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي هذا إنشاء تسميات توضيحية وأوصاف طويلة وقصيرة بناءً على مدخلات المستخدم. ستتمكن أيضًا من إرشاد الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء تعليقات للصور والإجابة على الأسئلة المرئية.

تحرير الصور: تحرير الصور يسترشد بإطار لا يتضمن مؤشرات نصية فحسب، بل يتضمن أيضًا معلومات التصميم التي يتطلبها. بهذه الطريقة، تمنحك الأداة تعديلات متسقة بصريًا.