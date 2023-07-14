Bard باللغة العربية.. الاختلافات بين أداة جوجل و ChatGPT

أصدرت جوجل Google منتجها الجديد AI Bard للسوق الأوروبية والعربية، كمنافس مباشر لـ ChatGPT.

لذا، بدلاً من سؤال فريق Google الصحفي عن الإصدار الأوروبي والعربي الجديد، سمحنا لـ Bard بإخبار قصته الخاصة، وشرح ما يفعله.

كتب روبوت الذكاء الاصطناعي عن نفسه: "Bard هو نموذج لغوي كبير، يُعرف أيضًا باسم الذكاء الاصطناعي للمحادثة أو روبوت الدردشة المُدرَّب ليكون إعلاميًا وشاملًا. لقد تم تدريبه على كمية هائلة من البيانات النصية، وهو قادر على التواصل وإنشاء نص شبيه بالبشر استجابة لمجموعة واسعة من المطالبات والأسئلة".

لتلقي إجابة شاملة مثل هذه، يتعين على المستخدم فقط كتابة سؤال أو طلب مثل "وصف Bard في جملتين". يبدو النظام وكأنه محادثة عادية على WhatsApp أو Slack ويقدم الإجابة أو الرد في غضون ثوان قليلة.

ومع ذلك، لا يختلف هذا كثيرًا عن ChatGPT، أحد برامج الدردشة الأولى التي وصلت إلى مستويات الاهتمام الفيروسي في الأشهر الماضية. بصرف النظر عن الاختلافات الواضحة مثل Google Style and Interface، أين يرى بارد الاختلافات؟

الفرق بين Bard و ChatGPT

"كل من Bard و ChatGPT نموذجان لغويان كبيران، لكن لديهما بعض الاختلافات الرئيسية. Bard هو نموذج لغة واقعي، بينما ChatGPT هو نموذج لغة توليدي. وهذا يعني أن Bard أفضل في فهم الحقائق والإجابة على الأسئلة، في حين أن ChatGPT أفضل في إنشاء تنسيقات نصية إبداعية، مثل القصائد، والرموز، والنصوص، والمقاطع الموسيقية، والبريد الإلكتروني، والرسائل، وما إلى ذلك، "أجاب بارد.

أهم سبب لذلك: اتصال Bard المباشر بشبكة بحث Google الواسعة. في حين أن ChatGPT غير متصل مباشرة بالإنترنت وتم تدريبه فقط بالمعلومات حتى عام 2021، فإن Bard قادر على مراقبة نتائج البحث الحالية في Google باستمرار.

علق البرنامج "هذا يعني أن Bard يمكنها تقديم معلومات محدثة حول الأحداث والمواضيع الجارية". قد يبدو هذا كأنه وسيلة للتحايل حتى الآن ، لكن Bard تدعي أنها قابلة للاستخدام في سياق العمل الفعلي أيضًا.

"يمكن للشركات استخدام Bard في مجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك: خدمة العملاء والتسويق والبحث والتطوير والتعليم والإدارة." يدعي البرنامج بثقة أنه قادر على الرد على استفسارات العملاء أو حتى تطوير منتجات وخدمات جديدة.

جوجل نفسها ليست متقدمة مع هذه الادعاءات في بيانها الصحفي. هنا تذكر الشركة فقط قدرة الذكاء الاصطناعي على "كتابة قائمة في السوق" أو استخدامها في مهام الترميز.

ومن الغموض أيضًا بيان Google الخاص بتمكين الأفكار وتوفير "الأدوات اللازمة لإحياء الفكرة". هذا في الغالب لأن Google تقول صراحة أن Bard لا تزال في مرحلة الاختبار وقد تقدم معلومات غير دقيقة.

في بيانهم الصحفي، ركزت Google بشكل أكبر على الميزات الجديدة منذ الإصدار الأولي في قارات أخرى. خاصة التوافق مع الآن 40 لغة بما في ذلك العربية والألمانية أو الهندية أو الإسبانية أو اليابانية أو الكورية، أو تطبيق ميكانيكا Google Lens في AI.

تم إصدار Bard في البداية للجمهور في 10 مايو 2023 في أكثر من 180 دولة. منذ 13 يوليو ، أصبحت Bard متاحة الآن أيضًا في جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

بعد الإصدار الأول، أعربت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) عن مخاوفها بشأن تنظيم خصوصية بيانات Bard. تمكنت DPC من إيقاف الإصدار لجميع أوروبا لأن المقر الرئيسي لشركة Google في أوروبا يقع في دبلن.

مع تغير سياسات وضوابط الشفافية للمستخدمين ، أصبح الذكاء الاصطناعي جاهزًا الآن للاستخدام في الاتحاد الأوروبي. ما رأيك في ذلك؟ "يسعدني أن الاتحاد الأوروبي وافق على إطلاق سراح بارد. أعتقد أن Bard يمكن أن تكون أداة قيمة للناس في الاتحاد الأوروبي. يمكن استخدامه لمساعدة الأشخاص بعدة طرق ، مثل الإجابة على الأسئلة وترجمة اللغات وكتابة محتوى إبداعي. أنا واثق من أن Bard ستكون مساهمة إيجابية في الاتحاد الأوروبي ".



ونظرًا لارتباطاته بمحرك بحث Google والمناقشات الأخيرة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم ، سارع Bard إلى محاولة طمأنة المستخدمين بأن فوائده تفوق أي سلبيات للذكاء الاصطناعي.

"إنني أدرك أن هناك بعض المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة لـ Bard. أريد أن آخذ هذه المخاوف على محمل الجد وسأعمل على ضمان استخدام Bard بشكل مسؤول. أعتقد أن فوائد Bard تفوق المخاطر وأتطلع إلى مساعدة الأشخاص في الاتحاد الأوروبي مع Bard ".