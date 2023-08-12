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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

استبعاد نيمار ومبابي من قائمة باريس سان جيرمان أمام لوريان في الدوري الفرنسي

نيمار ومبابي
نيمار ومبابي

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان القائمة التي سيخوض بها مباراته أمام لوريان والمقرر لها ضمن الجولة الأولي من الدوري الفرنسي.

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وشهدت قائمة باريس سان جيرمان استبعاد كلا من النجم البرازيلي نيمار وزميله في الفريق النجم الفرنسي كيليان مبابي.

قائمة باريس سان جيرمان 

حراسة المرمى: كيلور نافاس، جيانلوجي دوناروما، أرناو تيناس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، كورزاوا، لوكاس هيرنانديز، ميلان سكرينيار، دانيلو بيريرا.
خط الوسط: مانويل أوجارتي، فابيان رويز، كانج إن لي، فيتينا، كارلوس سولير، وارين زائير إيمري، إسماعيل غريب.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي، جونكالو راموس، شير ندور، ماركو أسينسيو.

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