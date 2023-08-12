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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام لوريان في الدوري الفرنسي

تشكيل باريس سان جيرمان
تشكيل باريس سان جيرمان

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان نظيره فريق لوريان على ملعب بارك دي برانس مساء اليوم السبت في الجولة الأولي من الدوري الفرنسي.

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 ويلتقي باريس سان جيرمان بنظيره لوريانفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

من المتوقع أن يبدأ لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان مباراته أمام لوريان بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : جانلويجي دوناروما.
خط الدفاع : أشرف حكيمي – عبده ديالو – دانيلو بيريرا – خوان بیرنارت.
خط الوسط : كارلوس سولیر - لیاندرو باريديس – ماركو فيراتي .
خط الهجوم : جونکالو راموس – مارکو أسينسيو – هوجو إيكيتيكي .

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