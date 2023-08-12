السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

غرق مركب يحمل 20 مهاجرًا تونسيًا قبالة سواحل قابس

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

 

أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، غرق مركب قبالة ساحل قابس يقل ما لا يقل عن 20 مهاجرا تونسيا، وتم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين لرضيع  وشاب عمره 20 سنة.

 

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وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني أن البحث جار عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية، مشيرة إلى أن المركب غرق في حدود الساعة الثانية صباحًا ويبعد عن اليابسة تقريبًا 120 مترًا.

 

ولفتت إلى أنه تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت لفرقة الإرشاد البحري بقابس بفتح بحث عدلي في الموضوع، كما أن الموضوع محل متابعة.

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