أعلن فريق الأبحاث الذي يشرف عليه المعهد الوطني للتراث في تونس العثور على 5 قطع نقدية ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد وجدت خلال أشغال الحفريات بمعبد توفاة البوني بضاحية قرطاج، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال عماد بن جربانية أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية ومدير إدارة البرمجة والتعاون والنشر والتكوين بالمعهد الوطني للتراث - بحسب بيان نشرته وزارة الثقافة التونسية - إن هذه الحفريات تأتي في إطار مشروع وطني نموذجي تبنّته وزارة الشؤون الثقافية منذ سنة 2014 ليتم مؤخرا اكتشاف هذه القطع النقدية الذهبية التي تعكس ثراء تلك الفترة التاريخية وتؤكد القيمة الحضارية لقرطاج.

وتمكن فريق الأبحاث التاريخية والأثرية خلال مهامهم الحفرية من العثور على عدد من النُصب النذريّة والجرار التي احتوت على عظام الحيوانات والرُضع والخُدّج التي كانت تُقدم كقرابين للآلهة إلى جانب شواهد القبور.

ويُصنّف معبد توفاة قرطاج من بين أهم المعالم البونيقية بموقع قرطاج وبالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط باعتباره مكانا مقدسا مخصصا للآلهة تانيت وبعل حامون.