خيسوس يستقر على تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر بنهائي البطولة العربية

أستقر البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام النصر السعودي في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال “ البطولة العربية 2023 ”.

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يلتقي الهلال بغريمه التقيلدي النصر في القمة العربية المنتطرة والتي ستجمع بينهما في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد- كاليدو كوليبالي- علي البليهي- ياسر الشهري.

خط الوسط: محمد كنو- روبن نيفيز- ميشيال ديلجادو- سالم الدوسري- سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم.