نفاد تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية للأندية

نفدت تذاكر المواجهة المرتقبة التي ستجمع الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها مساء السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

ونفدت تذاكر المباراة بعد دقائق قليلة من طرحها وذلك في ظل حرص جماهير الهلال والنصر على المساندة الجماهيرية من دخل مدرجات الملعب في النهائي العربي.

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر الفوز على نظيره الشرطة العراقي بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء جمع الفريقين باستاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

و على الجانب الأخر، نجح فريق الكرة الأول بنادى الهلال فى حجز بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بعد الفوز على حساب الشباب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضرب موعدا مع مواطنه النصر بالمباراة النهائية.

قرر الاتحاد العربي إسناد مهمة إدارة مباراة النهائي للحكم المغربي رضوان جيد، ويعاونه الأول لحسن آزاكو، والمساعد الثاني مصطفى أكركاد، ومحمود البنا حكمًا رابعًا وسيكون سمير الكزاز حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه قوراري مقران كمساعد لحكم الفار.