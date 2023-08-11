كأس الملك سلمان.. صدمة النصر السعودي قبل مباراة النهائي أمام الهلال

يتقابل النصر أمام الهلال، مساء غد، في نهائي سعودي يجمع الفريقين لحسم لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وترددت أنباء صحفية سعودية عن تعرض نادي النصر إلى صدمة كبيرة بعد التأكد من غياب عبدالله مادو نجم العالمي أمام الهلال فى ديربي الرياض بكأس الملك.

وتعرض مادو للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة العالمي الأخيرة أمام الشرطة العراقي في نصف نهائي بطولة.

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية:

تنطلق مباراة النصر والهلال في نهائي المسابقة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، يوم السبت المقبل 12 أغسطس الجاري.

وفاز فريق النصر على نظيره الشرطة العراقي بنتيجة هدف من دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز

بينما حسم فريق الهلال بطاقة تأهله إلى نهائي البطولة بعد هزيمة الشباب بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم.