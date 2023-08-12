عمرو دياب في مارينا|حشد جماهيري وساعات غناء طويلة (صور)

وكعادة صيف عمرو دياب خاصةً في مارينا، امتلأ مسرح الحفل والطرق المؤديه له بجماهيره، الذين صاحبوه طوال وصلته الغنائية، وزادوا من حماس الحفل بتفاعلهم وهتافاتهم التي تابعت غناء عمرو دياب.

أجواء صيفية خالصة في حفل عمرو دياب بمارينا

صعد عمرو دياب مسرحه الغنائي على أنغام أغنية “ياأنا يالاء”، تلاها عدد من الأغاني الراقصة التي زادت من حماس الجماهير مع الألعاب النارية المميزة من بينهم"هتدلع، انت الحظ، الأحلى ونص، شكرا من هنا لبكرة".

بجانب بعض الأغاني التي مزجها بين إصداراته القيدمة والجديدة “تملي معاك، نور العين، زي ماانتي، أيام وبنعيشها، ليلي نهاري”

اتصف حضور الحفل بالحشود الجماهيري وامتلأت كل الفئات عن آخرها واستمر الحفل لساعات بعد منتصف الليل.

جمهور حفل عمرو دياب في مارينا 2023

تعد حفلات مارينا لعمرو دياب واحدة من أشهر حفلات الصيف في مصر، وينتظرها عشاقه كل صيف، حيث تمتاز بأجواء خاصة بعيدة عن أجواء المدينة ومحافظات مصر الاخرى، حيث اشتهر بها عمرو في بداية الألفينيات ودائمًا ماتمتزا بالحضور الجماهيري الضخم وتعتبر تجمع كبير في حب الهضبة كما يطلق عليها جماهيره.

عمرو دياب من حفل جولف بورتو مارينا 2023

حفلات عمرو دياب 2023:



أحيا عمرو دياب أحدث حفلاته الغنائية في مراسي، والتي شهدت حضورًا كامل العدد الذين اختاروا اللون الأبيض كزي موحد للحفل.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ عمرو دياب من خلال أغنية “والله أبدًا”، التي قدم فيها أجزاء من قصيدة للشاعر الكبير ابن زيدون.

بجانب أغنية خلص على قلبي عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”، من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

تقول كلمات أغنية "خلص على قلبي":



قربك يتاخد دوا من غير ما أسأل دكتور

غيرك عندي ولا الهوا لا هلف معاك ولا أدور

أنت الحلوين كلهم بجمالهم على بعضهم

جيت أنت وسفرتهم من غير ختم وباسبور

خلص على قلبي كمان خلص ده الدلع اللي بيجي يخلص

أعلى لي كمان علي العالي يا جايب من الآخر ومخلص

يا معلي في نفسيتي ومخلي مزاجي تمام

أنا طول ما أنت في دنيتي رايق ١٠٠ سنة قدام

واللي زمان أنا شفتهم عجبوني وعجبتهم

جيت أنت وزعلتهم يالا أهي كانت أيام