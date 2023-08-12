موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في السوبر الألماني

ينطلق الموسم الكروي في ألمانيا، مساء اليوم السبت، بالمواجهة القوية التي ستجمع بايرن ميونخ ولايبزيج في نهائي كأس السوبر الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج

ويستضيف ملعب "أليانز آرينا" مباراة نهائي كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونخ ولايبزيج، مساء اليوم السبت في العاشرة إلا الربع بتوقيت مصر والسعودية.

ويشارك بايرن ميونخ في السوبر الألماني بصفته بطل البوندسليجا في الموسم الماضي بعدما حسم اللقب في اللحظة الأخيرة على حساب بوروسيا دورتموند، بينما يشارك لايبزيج بصفته بطل كأس المانيا على حساب آينتراخت فرانكفورت بثنائية نظيفة.

يتصدر بايرن ميونخ قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالسوبر الألماني على مدار التاريخ بواقع 10 مرات متفوقا على بوروسيا دورتموند بأربعة ألقاب، في حين لم يحصد لايبزيج اللقب المحلي منذ صعوده إلى الدوري الألماني.

انطلاق الدوري الألماني

وتنطلق منافسات الدوري الألماني بعد السوبر المحلي، حيث سيقص بايرن ميونخ شريط الافتتاح يوم الجمعة المقبل بمواجهة فيردر بريمين في الجولة الافتتاحية بالبوندسليجا.

خاض بايرن ميونخ 4 مباريات ودية فى المعسكر التحضيرى، حيث كانت البداية بالخسارة أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف، ثم الفوز على كواساكى اليابانى بهدف، ثم ليفربول بريمونتادا مثيرة بنتيجة 4-3، واختتم معسكره بالفوز على موناكو بأربعة أهداف مقابل هدفين.