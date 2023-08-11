أمريكا تُبدي استعدادها لتدريب طيارين أوكرانيين على "إف-16" بشرط

أبدت "الولايات المتحدة"، استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مُقاتلات "إف-16" على أراضيها إذا استنفدت قدرات حلفاء كييف الأوروبيين، حسبما أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، مساء اليوم الجمعة.

وقال كيربي: "يقود حلفاؤنا الأوروبيون الجهود (لتدريب الطيارين الأوكرانيين)، ولكن إذا تم استنفاد موارد التدريب في أوروبا، فسنكون بالتأكيد قادرين على تدريب الطيارين الأوكرانيين في الولايات المتحدة".

تدريب الأوكرانيين

وأضاف أن مقاتلات "إف-16" تعتبرها الولايات المتحدة أداة طويلة الأمد لدعم كييف، وتعمل واشنطن مع حلفائها في أوروبا على إمكانية البدء بتدريب الأوكرانيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق أن الرئيس جو بايدن، قد أعطى الإذن لدفع ودعم جهود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16".

من ناحية أخرى، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، بأن الولايات المتحدة لا تجبر أوكرانيا على التخلي عن محادثات السلام، كما أكد أن واشنطن ستعمل على تطوير ضمانات أمنية لكييف.

وتعليقًا على بيان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قال ميلر: "كلا، على الإطلاق. متى أجبرنا أوكرانيا على رفض المفاوضات؟ تأكيدات وزارة الخارجية تقول بأن روسيا رفضت الحوار بشأن أوكرانيا. زاخاروفا مقتنعة بأن واشنطن هي نفسها التي بادرت بحظر نظام كييف من خوض محادثات السلام مع روسيا في سبتمبر 2022".

وأضاف ميلر أنه لا يملك ما يقوله بشأن اعتقال مواطن أوكراني من قبل جهاز الأمن التابع لنظام كييف، بعدما اتهم بـ"التخابر مع روسيا"، كما يُزعم أنه أعد محاولة لتصفية زيلينسكي.

وفي 7 أغسطس، ظهرت أخبار على قناة "تلغرام" التابعة لجهاز الأمن الأوكراني، تفيد بأن "أحد سكان أوتشاكوفو" كان يجمع معلومات استخباراتية حول رحلة عمل زيلينسكي إلى منطقة ميكولاييف، فيما لم يذكر الجهاز اسم المعتقل.