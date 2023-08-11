هدد فتاة بتشويه سمعتها .. سقوط شاب في قبضة أمن الدقهلية

نجح ضباط المباحث بمديرية أمن الدقهلية ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في تحديد هوية شاب قام بمراسلة فتاة مقيمة بندر شربين عبر تطبيق "واتس آب"، وقيامه بإرسال صور شخصية لها مهددًا إياها، فضلًا عن عبارات سب وقذف وإساءة وتشهير بسمعتها.

هدد فتاة بتشويه سمعتها عبر واتس ..سقوط شاب في قبضة الامن الدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية ، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ لقسم تكنولوجيا المعلومات بديوان المديرية من "و.ا.ر.م"، 23 عامًا، ربة منزل، ومقيمة ببندر شربين، تتهم أحد الأشخاص يستخدم هاتفا محمولا بمراسلتها عبر تطبيق محادثات "واتس آب" على هاتفها الشخصي ويرسل صورًا شخصية لها وعبارات سب وقذف وتهديد بالتشهير والإساءة لسمعتها مما سبب لها أضرار معنوية وأدبية جسيمة.

بالفحص والتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، جرى التوصل لبيانات الهاتف المستخدم في إرسال عبارات السب والقذف والصور المسيئة.

وتبين ان الهاتف مسجل باسم شخص يدعى "حبيب.د.ف.م"، 27 عامًا، ومقيم إحدى قرى مركز دير مواس محافظة المنيا.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم المتحري عنه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس 4 أشخاص بتهمة استدراج أجنبي والتعدي عليه وسرقته بالإكراه بالبحيرة

كما أمرت النيابة العامة بمحافظة البحيرة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استدراج أجنبي والتعدي عليه وسرقته بالإكراه بمنطقة كوم حمادة.

كان مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة ، تلقي إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله (شخص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة) مُصاب بجرحين بالجسم.

بالانتقال وسؤاله قرر بتعرفه على شخص من خلال موقع "فيس بوك" واتفق معه على تغيير مبلغ مالى "عملات أجنبية" للعملة المحلية خارج السوق المصرفـي، وحال حضوره لمدينة كوم حمادة حسب الاتفاق المسبق بينهما، فوجئ بقيام المذكور وآخرين يستقلون سيارة "ميكروباص" بمحاولة سرقة حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها (مبلغ مالي "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول- جواز السفر الخاص به- بطاقة هويته) وقام أحدهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته المشار إليها والاستيلاء على الحقيبة خاصته ولاذوا بالهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص " لاثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزة أحدهم (السلاح الأبيض المستخدم) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن (المبلغ المالى من العملات الأجنبية "المستولى عليه" - الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبداخلها متعلقاته الشخصية "المستولى عليها").

وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى من العملات المحلية على متطلباتهم الشخصية، كما أرشدوا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت أصدرت قرارها السابق.