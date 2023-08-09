أمن الدقهلية يكشف هوية شخص مجهول عثر على جثمانه مطعونا في الشارع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ، بالتعاون والتنسيق مع ضباط مركز شرطة دكرنس، إلى هوية شخص عثر على جثمانه ملقى بالأمس في أحد الشوارع بالمدينة، وبه آثار وجود طعنة نافذة بالصدر، وتم نقله لمشرحة مستشفي دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة .

وبتكثيف الإجراءات تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المجني عليه، حيث تبين أن الجثمان لشخص يدعي حسين. م، 40 عاما، ومقيم محافظة البحيرة، وجار تحديد مكان المتهم لضبطه والوقوف على أسباب الجريمة

وتعود أحداث الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، من قوات تأمين المستشفيات، بوصول جثمان شخص مقتول وبه طعنة بالصدر، وملقى بشارع المؤسسة بمدينة دكرنس شمال محافظة الدقهلية.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وجود طعنة نافذة بمنطقة الصدر، ولم يعثر على أي أوراق تحقيق شخصية بحوزته.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بثكثيف ضباط مباحث المركز من جهودهم لكشف غموض الحادث، والوصول لهوية المجني عليه وأسباب وملابسات الواقعة.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ70 مليون جنيه

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، برئاسة اللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بالدقهلية؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربّحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات).

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.