محافظ الدقهلية تشكيل لجنة لمتابعة أعمال ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تشكيل لجنة والنزول علي الطبيعة لمتابعة أعمال الاستشاري المسئول عن ترفيق مناطق ( ابن زيد - والزعفران - والمدينة المنورة ) التابعين لمركز المنصوره .

وكلف " مختار " المهندسه شيماء الصديق مدير الإدارة العامة للمرافق والبنية التحتية بالمحافظة بمتابعة أعمال اللجنة والإشراف عليها واعداد تقرير مفصل عن الأعمال والعرض عليه اول بأول والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة لتذليل كافة المعوقات .

وأشار " المحافظ " الي أنه تم البدء في عمل الجسات لدراسة التربه في موقع محطه رفع الصرف الصحي والشوارع لتحديد اعماق الشبكات للمياه والصرف الصحي لخدمه هذه المناطق بعد سنوات طويلة .

كما أشار " مختار " الي أن مشكلة ترفيق المناطق الثلاث ( الزعفران وابن زيد والمدينة المنورة ) حلم طال انتظاره لسنوات طويله من المواطنين المقيمين فيها ونسعي بكل قوه لتحقيقه .

وأكد " المحافظ " علي أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للدولة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة التعليم والصحة وقطاع المرافق بأنواعها المختلفة ، بالإضافة إلي حل كافة المشاكل التي تواجههم.

والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية" سبق وأن قرر تشكيل لجنه لمعاينه واختيار ارض مناسبة لعمل محطه رفع صرف صحي وارض لعمل موزع كهرباء لخدمة الثلاث مناطق ، وقد انتهت اللجنة من تحديد قطعة الأرض المستهدف إنشاء محطة الرفع عليها ، وجاري نهو اجراءات نزع الملكية لها للبدء في تنفيذ المشروع.

جاء ذلك بحضور المهندسه سالمي عبدالمعطي إدارة المرافق بالمحافظة ، والمهندسه بريهام من مديرية الإسكان ، والمهندس وجدي ابوجبل ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس احمد موسي مدير إدارة التصميمات بشركة المياه ، والمهندس هاني مشروعات مركز المنصورة وممثل المكتب الاستشاري مكتب الدكتور حاتم فاضل المهندس احمد الخولي .