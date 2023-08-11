حبس 4 متهمين استدراجوا أجنبيا وسرقوه بالإكراه فى البحيرة

أمرت النيابة العامة بمحافظة البحيرة، بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استدراج أجنبي والتعدي عليه وسرقته بالإكراه بمنطقة كوم حمادة.

حبس المتهمين الأربعة ..بتهمة استدراج أجنبي وسرقته بالإكراه بـ كوم حمادة

كانت البداية بتلقي الأجهزة الامنية بمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله شخص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، مُصاب بجرحين بالجسم.

بالانتقال وسؤاله قرر؛ بتعرفه على شخص من خلال موقع "فيس بوك" واتفق معه على تغيير مبلغ مالى "عملات أجنبية" للعملة المحلية خارج السوق المصرفـي، وحال حضوره لمدينة كوم حمادة حسب الاتفاق المسبق بينهما، فوجئ بقيام المذكور وآخرين يستقلون سيارة "ميكروباص" بمحاولة سرقة حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها (مبلغ مالي "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول- جواز السفر الخاص به- بطاقة هويته) وقام أحدهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته المشار إليها والاستيلاء على الحقيبة خاصته ولاذوا بالهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ؛"تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص " لاثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزة أحدهم (السلاح الأبيض المستخدم) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن "المبلغ المالى من العملات الأجنبية "المستولى عليه" - الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبداخلها متعلقاته الشخصية "المستولى عليها".

وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى من العملات المحلية على متطلباتهم الشخصية، كما أرشدوا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت أصدرت قرارها السابق.