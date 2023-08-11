حبس أب أنهى حياة طفلته الرضيعة بالسلام

قررت نيابة السلام ،بحبس أب ٤ أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل طفلته الرضيعة بعد وصلة تعذيب بسبب بكائها الشديد ، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

بسبب بكائها الشديد الذي منعه من النوم..حبس أب قتل طفلته الرضيعة بالسلام

واعترف المتهم بقتل نجلته ضربا، بسبب بكائها الشديد الذي منعه من النوم.

وتلقى قسم شرطة السلام ، بلاغا من مسئول غرفة عمليات النجدة، بالاشتباه في وفاة رضيعة جنائيًا حسب الفحص الطبي المبدئي الذي أثبت وجود آثار كدمات وسحجات "تعذيب".

وبالانتقال والفحص عثر رجال المباحث بمكان الحادث على جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا.

تم ضبط والدها على الفور وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سقوط نصاب عابدين

كما أسقطت الأجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة، مسجل خطر في عابدين بوسط القاهرة، يجعله مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية، بالسياح والأجانب وزيادة الإقبال على شركات الصرافة.

النصاب نجح في الإيقاع بـ6 ضحايا في وقائع مختلفة، حيث يستدرجهم ويستولى منهم على العملات الأجنبية ثم يختفي تماما، ويعاود الظهور في مكان أخر للبحث عن ضحية جديدة.

تحريات ضباط مباحث قسم شرطة عابدين رصدت تحركات المتهم بعد تعدد بلاغات النصب.

فريق البحث تتبع خيوط الجرائم التي أبلغوا عنها، وبدأ ضباط مباحث القسم في التحري عن المتهم ورصد تحركاته، وتم إصدار إذن من النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته عملات محلية وأجنية.

وبفحص المتهم تبين أنه مسجل خطر وله معلومات جنائية ومقيم في محافظة الجيزة، وخلال مواجهته أقر المتهم بالنصب على المواطنين بدعوى قدرته على استبدال العملات الأجنبية ثم يلذ بالفرار.

وأقر المتهم في اعترافاته، بارتكاب 6 وقائع نصب، وعقب ذلك أرشد عن مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع جرائم النصب التي ارتكبها.

وباستكمال مناقشته أقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب.