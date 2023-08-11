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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل طقس الأسبوع (شاهد)

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس من السبت 12 أغسطس حتى الخميس 17 أغسطس.

 

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الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدًا

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حالة الأرصاد الجوية في محافظة أسيوط مستقرة

 أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيس بوك” بيانًا تفصيليًا عن حالة الطقس من السبت إلى الخميس 17 أغسطس.

 أشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى  أنه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، شديدُ الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومعتدلُ الحرارة رطبٌ ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائلٌ للحرارة على جنوب البلاد وجنوب الصعيد.

 

 أكدت أن السبت 12 أغسطس تنشط الرياح على شواطىء “العلمين-الإسكندرية-بلطيم-دمياط-بورسعيد"، ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر.

السبت 12 أغسطس:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، إذْ يصل ارتفاع الموج إلى 3 أمتار.

 

الأحد 13 أغسطس والإثنين 14 أغسطس:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

 

الثلاثاء 15 أغسطس حتى الخميس 17 أغسطس:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

الأرصاد 

 

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