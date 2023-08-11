حالة الأرصاد الجوية في محافظة أسيوط مستقرة

تشير حالة الأرصاد الجوية في محافظة أسيوط إلى استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية. حيث يتوقع أن يسود طقس مستقر ومشمس في المحافظة خلال الأيام القادمة.

ووفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة ستكون معتدلة وستتراوح بين (40-38) درجة مئوية نهارًا، فيما تنخفض قليلاً لتتراوح بين (26-24) درجة مئوية ليلاً والجو صافٍ غالبًا

الرطوبة والرياح

وعلى صعيد الرطوبة، يتوقع أن تكون منخفضة نسبيًا، حيث ستتراوح بين (46-40) في المئة. كما تشير الأرصاد الجوية إلى احتمال تكوّن الضباب الخفيف في بعض المناطق الشمالية والغربية من المحافظة في الصباح الباكر.

وفيما يتعلق بسرعة الرياح، فمن المتوقع أن شمال-شمال غرب وتكون هادئة إلى معتدلة السرعة، حيث يتوقع أن تتراوح بين (40-25) كيلومترًا في الساعة.

من الجدير بالذكر أن حالة الطقس المستقرة تعتبر فرصة مثالية لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق، خاصة في هذه الفترة من العام. حيث يمكن للسكان والزوار الاستمتاع بالتنزه في الحدائق والمتنزهات، وممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق.

بشكل عام، فإن حالة الأرصاد الجوية المستقرة في محافظة أسيوط تعكس مدى الاستقرار والسكينة التي تتمتع بها المنطقة. وتوفر فرصة مثالية للتمتع بالجو الجميل وقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق.