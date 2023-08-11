الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدًا

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، يشهد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق ليلا مما يساعد على تلطيف الأجواء، مع وجود نشاط رياح على شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 2.5 متر.

أما بالنسبة للملاحة، تشهد غدا اضطراب على خليج السويس وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر .

درجات الحرارة غدًا السبت : 

القاهرة العظمى 34  درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42  والصغرى  29 درجة   

 

مواد متعلقة

نقابة المحامين تفتح باب الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض

اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في نابلس (فيديو)

تنظيم القاعدة يفرج عن باقي موظفي الأمم المتحدة اليمنيين

مهندس النظافة.. دبي تكرم عاملي الشوارع ورواد تويتر ينقسمون

لحظة إنقاذ ظبي من حرائق هاواي(فيديو)

أطباء السودان يدخلون إضرابًا مفتوحًا

مرُّوا بجوارها ولم ينقذوها.. امرأة داخل حرائق هاواي تمس القلوب (فيديو)

الليلة حزام درب التبانة يتلألأ في السماء.. انتظروه