إسرائيل تُحبط محاولة تجسس إيرانية (التفاصيل كاملة)

أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي "إحباط محاولة تجسس إيرانية"، إذ تم اعتقال "يهودي من إيران" ليل الخميس للتحقيق معه، وقد "اعترف بأنه تلقى تكليفًا من قوات الأمن الإيرانية"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبريةـ مساء اليوم الجمعة.

ووفق ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، فقد توجه إيراني يهودي إلى إسرائيل حيث لديه أقارب، وعند وصوله، تم اعتقاله واستجوابه من قبل محققي الشاباك، "واعترف بأنه وصل لغرض تنفيذ مهام، بما في ذلك جمع المعلومات والتصوير السري لصالح مسؤولي الأمن الإيرانيين".

وبحسب الشاباك، فقد "التقى الرجل قبل وصوله إلى إسرائيل بمسؤولين أمنيين إيرانيين، وتم إطلاعه وتلقيه الوسائل اللازمة لإنجاز مهامه".

ومن بين الوسائل التي حصل عليها، "صندوق مناديل مخصص للتخلص من معدات التصوير والهواتف وأجهزة الشحن المحمولة والأموال".

عمليات تجسس سرية

ويقدر الشاباك أن هذه الإجراءات تم نقلها إليه من أجل تنفيذ عمليات تجسس سرية على أهداف في إسرائيل، لافتا إلى أنه لدى وصوله إلى إسرائيل، طُلب منه جمع معلومات حول العناوين في إسرائيل، والتي كان من المفترض أن يتلقاها من هاتفه الإيراني.

يأتي ذلك، عقب شهرين من إعلان الموساد الإسرائيلي أنه فكك خلية إيرانية كانت تستهدف مجموعة إسرائيليين في قبرص.

من ناحية أخرى، أفادت وكالة "تسنيم" بأن متخصصي الصناعة الدفاعية في إيران توصلوا إلى تكنولوجيا تصميم صواريخ فرط صوتية، التي تخضع للاختبار حاليا.

وأكدت "تسنيم" أن المتخصصين في الصناعة الدفاعية في البلاد قد توصلوا إلى تكنولوجيا تصميم وتصنيع صواريخ كروز فرط صوتية، لافتة إلى أن هذا الصاروخ، الذي هو في الواقع جيل جديد من صواريخ كروز الإيرانية، يخضع حاليا للاختبار وسيبدأ فصلا جديدا في القوة الدفاعية الإيرانية.

ورأت "تسنيم" أن التوصل إلى هذه التكنولوجيا مهم بمعنى أنه بهذه الطريقة ستزداد سرعة صواريخ كروز الإيرانية بشكل كبير، وسيكون من الصعب للغاية مواجهتها، حيث كانت صواريخ كروز الإيرانية تستخدم محركا صاروخيا لتوفير تسارع أولي ثم محركات نفاثة محلية الصنع تسمى "طلوع" لمرحلة دفع حركته.