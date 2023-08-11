الجمعة 11 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة المحامين تفتح باب الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت النقابة العامة للمحامين،  برئاسة عبدالحليم علام،  نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن فتح باب التسجيل للاشتراك في موقع محكمة النقض، وذلك باشتراك سنوي قدره 1500جنيه، ويتم تقديم طلبات الاشتراك لدى النقابات الفرعية، بموجب صورة الكارنيه.

ويأتي هذا في إطار حرص نقيب المحامين، على اطلاع المحامين على كل ما هو جديد من الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض، لتعينهم في آداء رسالتهم.

جدير بالذكر أن نقيب المحامين، عبدالحليم علام، التقي المستشار حسنى عبداللطيف، رئيس محكمة النقض ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى، واتفقوا على تحرير بروتوكول بين نقابة المحامين ومحكمة النقض، يتيح للنقابة الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض بأسعار مخفضة، عن كل الأسعار المتفق عليها مع جهات أخرى، وسوف تدعم النقابة هذا الطرح للمحامين.

ويتيح الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، للمحامين الإطلاع أول بأول على كل الأحكام فور صدورها من محكمة النقض، وكذلك الفتاوى القانونية والآراء المتعلقة بعمل المحامين.

كما تم الاتفاق على حصول نقابة المحامين على تخفيض خاص في أسعار الترجمة الفورية لكل المستندات، والأحكام التي تصدر بكل اللغات الأجنبية، من داخل مكتب الترجمة الموجود في محكمة النقض (ترجمة رسمية معتمدة).

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