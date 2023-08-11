متابعة سير العمل بالمنشآت الخدمية والصحية بقرى كوم حمادة

في إطار جهود محافظة البحيرة وتعليمات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة واستمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير، خصوصًا فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء محسن الجندي بمتابعة الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية كل في نطاقه.

وقام رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري الوحدات بمتابعة سير العمل بالمنشآت الخدمية والصحية بقرى مركز كوم حمادة.

ومن جانبه أكد رئيس المدينة أنه لا تهاون مع المقصرين وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

FB_IMG_1691760014254

FB_IMG_1691760019232

FB_IMG_1691760025699