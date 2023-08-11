روسيا تعود إلى القمر لأول مرة منذ 47 عامًا

تعود روسيا إلى القمر وهي تحاول إعادة تأكيد نفسها كقوة عالمية مهمة في أعقاب حربها على أوكرانيا. سيكون صاروخ يحمل مركبة Luna-25 أول مهمة روسية إلى القمر منذ عام 1976. وستحاول البعثة الهبوط بمركبة الاستكشاف على القطب الجنوبي للقمر، على أمل حفر الجليد المائي تحت السطح. يمكنك الاستماع لمشاهدة الإطلاق هنا.

من المقرر أن ينطلق صاروخ سويوز 2.1 فولت الذي يحمل المسبار من ميناء فوستوشني الفضائي في شرق روسيا الساعة 7:10 مساءً بالتوقيت الشرقي. إذا نجحت، فستكون أول مركبة فضائية تهبط بسهولة على القطب الجنوبي للقمر.

أكدت وكالة ناسا في عام 2020 اكتشاف جزيئات الماء في الأجزاء المضاءة بنور الشمس على سطح القمر.

يمكن أن تمثل المياه الصالحة للاستخلاص طفرة في استكشاف القمر، حيث تزود البعثات البشرية المستقبلية إلى القمر بدعم الحياة والوقود (من خلال الهيدروجين المستخرج) وحتى الزراعة المحتملة.



تُعد رحلة الفضاء الروسية أيضًا بمثابة ضربة قوية في محاولتها إعادة تأسيس نفسها كقوة عالمية مهمة لم تتأثر بالعقوبات التي فرضها الغرب على أوكرانيا في عام 2022. اسم السفينة هو حتى استدعاء لبرنامج الفضاء السوفيتي: كانت آخر مهمة لها هي Luna-24، التي أمضت 13 يومًا متوجهة إلى القمر والعودة لجمع العينات في عام 1976.

الإشارة إلى حقبة كان الاتحاد السوفيتي قوة عالمية عظمى لا يمكن إنكارها. يتناسب مع أهداف الرئيس فلاديمير بوتين لإبراز صورة التفوق الروسي.

Luna-25 أيضًا في سباق ضد الهند: بدأت مهمة Chandrayaan-3 في البلاد في 14 يوليو ودخلت مدار القمر هذا الأسبوع.

من المقرر أن تصل المركبة الهندية إلى القطب الجنوبي للقمر في 23 أغسطس. سيستغرق Luna-25 خمسة أيام للوصول إلى القمر ومن المتوقع أن يقضي من خمسة إلى سبعة أيام في المدار قبل أن يهبط.

هذا الجدول الزمني يحتمل أن تصل مركبة الهبوط الروسية إلى القمر في نفس الوقت تقريبًا مثل الهند، إن لم يكن متقدمًا قليلاً.

من المتوقع أن تجري المركبة تجارب - باستخدام 68 رطلاً من معدات البحث - على القمر لمدة عام تقريبًا. وهي تتضمن مغرفة يمكنها التقاط عينات يصل عمقها إلى 15 سم (ست بوصات) أثناء البحث عن المياه المجمدة.

يمكنك مشاهدة البث أدناه بدءًا من الساعة 7:10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.