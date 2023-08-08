القمر يقترب بعملاق المجموعة الشمسية.. مظهر جمالي الليلة

تشهد سماء الوطن العربي في الفترة ما بعد منتصف الليل اليوم، اقتران القمر في طور التربيع الأخير بكوكب المشترى عملاق المجموعة الشمسية.

اقتران القمر في طور التربيع الأخير

أوضح المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن من المنتظر أن يتم رصد بسماء الوطن العربي مابعد منتصف الليل ولبقية الليل اقتران القمر في طور التربيع الأخير بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الشرقي قبل شروق الشمس.

وأضاف أن وجود القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 381,000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد 725,864,146 كيلومتر .

كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو"، وتظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس إستعدادا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر صفر.