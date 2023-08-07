القمر يقترن بالمشترى فجر الثلاثاء.. ترقبوا السماء

يظهر في سماء الوطن العربي، بعد منتصف الليل اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 ولبقية الليل، ظاهرة اقتران القمر في طور التربيع الأخير بكوكب المشتري، عملاق نظامنا الشمسي في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة، بالأفق الشرقي قبل شروق الشمس.

قالت الجمعية الفلكية بجدة: "إن وجود القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط، فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، ويبعد القمر عنا حوالي 381,000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد 725,864,146 كيلومترًا.

أوضحت الجمعية، أن كوكب المشتري هو رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر في الليل كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب، وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو" وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، إيوا - إذْ تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

أضافت الجمعية، أن فترة التربيع الأخير يظهر فيها نصف القمر، ونصفه الآخر يكون مظلمًا، وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر، بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جدًّا خصوصًا على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

لفتت الجمعية، إلى أنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت اليوم التالي، سيلاحظ أنه قد ابتعد عن كوكب المشتري وهبط نحو الأفق الشرقي وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.

خلال الأيام المقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس، إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر، ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر صفر.