عاجل
فيضانات تضرب الصين وتنهي حياة 78 شخصا (فيديو) تنظيم القاعدة يفرج عن باقي موظفي الأمم المتحدة اليمنيين مهندس النظافة.. دبي تكرم عاملي الشوارع ورواد توتير ينقسمون
الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم البطة الصفرا في آخر ليلة عرض

فيلم البطة الصفرا
فيلم البطة الصفرا

حصد فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبدالرحمن توتا وغادة عادل، أمس الخميس، إيرادات بلغت 212 ألفًا و746 جنيهًا، ليكون إجمالي ما حققه العمل 432 ألفًا و 257 جنيهًا بجميع دور العرض السينمائية .

 

قصة البطة الصفرا

تدور قصة الفيلم حول عصابة تتزعمها امرأة وفى إطار كوميدى تتوالى الأحداث لإيصال رسالة عدم الانحراف فى الطرق غير المشروعة التى حتمًا ستؤدى إلى نهاية غير سعيدة.

txt

فيلم خارج الصندوق ..البطة الصفرا يُصيب الجمهور بصدمة

أبطال فيلم البطة الصفرا

يشار إلى أن فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت،  كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.

البطة الصفرا

الدعوة عامة

وكانت آخر أعمال محمد عبد الرحمن توتا في السينمات فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

مواد متعلقة

فيلم خارج الصندوق ..البطة الصفرا يُصيب الجمهور بصدمة

بيتر ميمي يشارك فرحته بنجاح "بيت الروبي" مع الجمهور

حكايتنا منهية .. كلمات أغنية رامي جمال الجديدة

عمرو محمود ياسين يكشف البوستر الرسمي لـ ألفريدو

أولاد حريم كريم في السينمات .. قريبًا

فيلم بيت الروبي يتخطى 400 ألف في آخر ليلة عرض

إيرادات فيلم البطة الصفرا في اخر ليلة عرض بالسينمات

عرض حفل حميد الشاعري ومحمد منير بمهرجان العلمين على شاشة ‏ON‏