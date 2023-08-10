فيلم خارج الصندوق ..البطة الصفرا يُصيب الجمهور بصدمة

أصاب فيلم البطة الصفرا، الجمهور بصدمة بسبب قصته التي فاجأتهم بمزيج تراجيدي، كوميدي على عكس أحداثه التي كان من المتوقع أن تشهد كوميديا هزلية، إلا أن قصته كانت خارج الصندوق، ليتفاجأ المشاهدين بعمل مُركب يحتوى على مزيج من الكوميديا والتراجيديا في اطار شيق .

ضم فيلم البطة الصفرا، نخبة مميزة من نجوم الكوميديا ، وهم محمد عبدالرحمن، غادة عادل، محمود حافظ، إبرام نشأت وفرح الزاهد، وحينما نرى تلك الأسماء يجتمعون في عمل واحد فمن الطبيعي أن تكون قصته كوميديه، ليُصاب الجمهور بالصاعقة بعد مشاهدة الفيلم بأنهمزيج من الكوميديا و التراجيديًا، رغم من اتجاه دعايا فيلم "البطة الصفرا" في إطار من الكوميديا الساخرة، إلا أن قصته خالفت توقعات الجمهور.

فيلم البطة الصفر يحصد إشادات النقاد والجمهور

حصد فيلم البطة الصفرا إشادات واسعة من قبل النقاد والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين حرصوا على تهنئة طاقم العمل على فكرة وقصة الفيلم التي كانت بمثابة مفجاجأة لهم، وجاء من بين الإشادات التي حظى بها الفيلم الآتي:

كتب صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" شاهدت لك فيلم البطة الصفرا، بطولة محمد عبدالرحمن توته، غادة عادل، عمرو رمزي، صلاح عبدالله، وبالرغم من حرق فكرة الفيلم كاملة في البرومو اللي ممكن حضراتكم تشوفوه ع اليوتيوب إلا إني استمتعت بتمثيل كل فريق العمل والسيناريو اللي قدم لنا فيلم متماسك له بداية وعقدة وتويستات ونهاية متوقعة ولكن هتنبسط أنت وأسرتك لو شفتوا الفيلم ده في السينما ".

وأضاف:" محمد عبد الرحمن فكرني بالنجم يحيى الفخراني في فيلم الكيف مع الفارق طبعا، فكرة الدكتور المتعلم اللي بيتورط في تجارة المخدرات، متوقع له إنه القادم في الكوميديا والتراجيديا كمان، المفاجأة بقى اللذيذة جدا هو أحمد أمين عمل مشهدين اعتقد كضيف شرف (عظمة)، وعم صلاح عبدالله رجل عصابات يخوفك ويهلكك م الضحك في لحظة ".

وتابع صانع المحتوى:" غادة عادل اقنعتني في الدور وفكرتني بدورها في فيلم ابن القنصل على الرغم من تغيرات الزمن اللي ظاهر في ملامحها وصوتها ولكن روحها ما اتغيرتش، عمرو رمزي لعب دور ضابط الشرطة بشكل مرح وفي انتظار المزيد منه قريبا، جميع فريق العمل اعجبوني ، والموسيقى التصويرية متوظفة بشكل جيد ، والمفاجأة بقى حسن أبو الروس طلع بيعرف يمثل ".

فيلم البطة الصفرا

وكتبت كاتبة فنية تعليقها على أحداث "البطة الصفرا"، قائلة:" امبارح روحت العرض الخاص للفيلم والحقيقة كان بقالي اكثر من 20 سنة ما دخلتش سينما ولا اتفرجت على أفلام مصري إلا الأفلام القديمة الي حبيناها وإتربينا عليها، بس الحقيقة فيلم البطة الصفرا عجبني ".

وأضافت:" بجد حلو أوي، حاجة مختلفة فعلًا حتى اختيار الأبطال مفاجأة، اختيار برة الصندوق، مش الولد الملون أبو شعر مسبسب وعيون زرق، وغادة عادل جميلة كالعادة ".

وتابعت الناقدة الفنية:" صلاح عبدالله أسد، حتى الإثنين المسجلين مُقنعين جدًا، ورجالة صلاح عبدالله كلهم أبطال، حتى الظابط وعمبد الكلية والبنت خطيبتة كل واحد لوحده بطل، مثلوا حلو جدًا وفي منتهى التلقائية، فيلم مُخلفت بجد شابوه ".

جمهور السينما: فيلم البطة الصفرا نقلة نوعية للكوميديا

وأشاد عدد كبيرمن الجمهور بقصة فيلم "البطة الصفرا"، وكتب أحد الجمهور الذي شاهد الفيلم:" اتمنى أن ديه تكون هي دي النقلة النوعية للكوميديا، ممكن تكون بعض العشوائية في اختيار أبطال العمل او انهم في الأصل مش كوميدينات، وبصراحة ظهور أحمد أمين في الفيلم كان إضافة كبيرة للعمل، والكم مشهد اللي عملهم نقل الفيلم لحتة تانية خالص ".

البطة الصفرا مش "بتكاكي"

أبدى المحلل الفني حسن سمير، إعجابه بفيلم "البطة الصفرا" من خلال فيديو جديد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي قال فيه:" الفيلم مطلعش كوميدي هذلي زي ما تخيلت، ولو انت شوفت اعلانه هتعرف غنه ظالم الفيلم بشكل كبير لانه يبان انه كوميدي وفكرة الدعايا له توحي لك انه لن يستاهل المشاهدة، ولكن بمجرد مشاهدتك للقصة تكتشف انك بتتفرج على عمل مكتمل الأركان، وأكثر شيء ميز الفيلم انه دخلني في سياق الاحداث بسرعة ".

وتحدث الناقد والمحلل الفني عن كاريزمة أبطال الفيلم، قائلًا:" محمد عبدالرحمن أصبحت موهبته متطورة كفاية أنه يكون بطل لفيلم، ومن وجهة نظري اننه في حاجة للعمل مع أكثر من مخرج لإكتساب الخبرة الكافية وحتى يستطيع تطوير ادائه ".

وأضاف خلال الفيديو:" أما عن الفنانة غادة عادل ليست كوميدانا، ولكنها مرآة تعكس أداء الممثل الذي امامها، ولاحظنا في أكثر من عمل انها خفيفة على القلب حينما تمثل كوميدي، وأدت الدور بشكل ناجح ".

وتابع:" لحد ما يظهر النجم صلاح عبدالله واللي هيعرفنا كيف تكون أدوار الشر بالأداء وليس بالملامح، وبإختصار شديد فيلم (الطة الصفرا) يصنف ضمن الأعمال اللايت كوميدي ".

قصة البطة الصفرا

تدور قصة الفيلم حول عصابة تتزعمها امرأة وفى إطار كوميدى تتوالى الأحداث لإيصال رسالة عدم الانحراف فى الطرق غير المشروعة التى حتمًا ستؤدى إلى نهاية غير سعيدة.

أبطال فيلم البطة الصفرا

يشار إلى أن فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.

فيديو .. محلل فني يشيد بفكرة البطة الصفرا

إشادات النقاد والجمهور على البطة الصفر

البطة الصفرا

إشادات النقاد والجمهور على البطة الصفر

إشادات النقاد والجمهور على البطة الصفر

إشادات النقاد والجمهور على البطة الصفر

إشادات النقاد والجمهور على البطة الصفر