سيدة تستدرج زوجها لتصويره في وضع مخل.. والسبب صادم

استدرجت سيدة زوجها في مدينة نصر واستعانت بـ3 عاطلين للاعتداء عليه وتصويره في أوضاع مخلة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بوجود خلافات بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص "3 سيدات ورجل"، مقيمين بالقاهرة وبصحبتهم زوج إحدى السيدات الثلاث موثقًا بالحبال وبه عدة إصابات كدمات وسحجات متفرقة بالجسـم.

وبمناقشة الأخيـر قال إنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين زوجته قامت باستدراجه لمحل إقامتها طرف والدتهــا بدعوى إنهاء الخلافات بينهما، إلا أنه فوجئ لدى وصوله باستعانتها بباقي المذكورين وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابـــات وتكبيله وتصويره باستخدام (هاتف محمول "ضبط بحوزة إحدى المتهمات").

وبمواجهة المشكو في حقهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بالتشهير بالأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.