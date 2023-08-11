مراكز ومدن الشرقية تتصدى لتعديات البناء المخالف

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز أولاد صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزور، بإيقاف بناء دور ثاني علوي بعزبة الغربية على مساحة 120 متر، وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقد أزالت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق تشوينات ومباني بالطوب الدبش الأبيض علي مساحة 100 متر طولي بناحية واحد الصالحية، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز بلبيس وبالوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، تم إزالة غرفتين بالدبش الأبيض على مساحة 50 متر بقريه كفر أيوب، وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وبمركز أبو حماد بنطاق الوحدة المحلية بالصوة تم تنفيذ إزالة لغرفة بالطوب الأحمر على مساحة 50 مترا تقريبا بقرية صفط، وإزالة غرفه بالدبش على مساحة 12متر بقرية عمريط.

وفي مركز ديرب نجم، شنت الوحدة المحلية بالعصايد حملة إزالة كلية بعزبة سيد أحمد عمار التابعة للوحدة المحلية، وأسفرت عن إزالة كلية لتندا حديدية على مساحة ١٥متر على أرض أملاك الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى.