الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تصل بأنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي الهمم لـ أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، و إدارة قادرون باختلاف ، تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم علي مستوي المحافظات،  حيث وصلت الفعاليات لمركز شباب ديروط بمحافظة أسيوط ، وذلك في اطار  فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" .

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وزير الشباب والرياضة: مدينة العلمين واجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية

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الشباب والرياضة تُطلق فعاليات المؤتمر الأول لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ غداً

وتتضمن الأنشطة تدريبات رياضية و أنشطة فنية ، بالإضافة إلي تعليم صناعة المشغولات اليدوية، بكافة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم  علي مستوي المحافظات  .

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى،  بابنائنا القادرون باختلاف ووالسعي نحو توفير كافة الإمكانيات لهم ودمجهم في المجتمع.

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