الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ضمن فاعليات مهرجان العلمين ١٠٠٠ مشارك من ٢٠ جنسية اجنبية

وزير الرياضة يفتتح فاعليات "let’s try Iron man " بمدينة العلمين الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  صباح اليوم الجمعة فعاليات " let’s try Iron man " بمدينة العلمين الجديدة.
وتقام منافسات الفاعليات على مدار يومين "  الجمعة والسبت " وتتضمن مسابقات للسباحة وللدراجات والجري وبمشاركة    " ١٠٠٠ "  مشارك من المصريين والاجانب  من عشرين جنسية  أجنبية،  وتنظمها شركة ايجلز بالتعاون مع الادارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة. 
  
وأشار وزير الشباب والرياضة أن تنظيم الفاعليات يأتى ضمن  مهرجان العلمين 
" العالم علمين "  والذي يعد الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط  والذي شهد  منذ بدايته  في يوليو الماضي   مشاركة وزارة الرياضة بعدد كبير من الفعاليات الرياضية بالاضافة الى الفعاليات الفنية الأخري .
وأضاف وزير الرياضة أن مدينة العلمين  أصبحت واجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية ونحن بدورنا  نقوم باستضافة وتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية بمشاركة الكثير من الأجانب  والتى تعمل على الترويج السياحي الكبير لقبلة السياحة الجديدة للعالم اجمع العلمين الجديدة.

حضر افتتاح الفعاليات من جانب وزارة الرياضة اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لأجهزة الوزير والاستاذ أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والدكتور وليد رفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.

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