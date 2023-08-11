"كارثة كبرى".. عاصفة نارية في هاواوي وارتفاع الضحايا إلى 53 قتيلاً

"بايدن" يعلن حالة الطواريء... والأطفال يقفزون في أعماق المحيط للأمان

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي "كارثة كبرى"، بعدما أودت النيران بحياة العشرات، ودفعت الآلاف إلى الفرار، وأعلن بايدن حالة الطواريء ، بعدما تم تدمير مدينة لاهينا التاريخية، وهي مقصد سياحي شهير، وتفحم ما لا يقل عن 1000 فدان من منطقة ماوي، وهي منطقة زراعية داخلية تضم حديقة هاليكالا الوطنية.

وقال خبراء الطقس إن ما حدث مفاجأة ، حيث كان يتوقع سقوط أمطار وليس عاصفة نارية، موضحين أن التغير المناخي هو السبب. فيما نقلت صحيفة" وول ستريت جورنال" أنه لم يتم تحديد السبب الدقيق للحرائق الثلاثة التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

و ارتفعت عدد الوفيات إلى 53 قتيلا، ولا يزال بعض الأشخاص في عداد المفقودين، وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن أعلن وقوع كارثة كبيرة في هاواي، وأمر بتقديم مساعدات لدعم جهود التعافي في الولاية والمناطق المتضررة من الحرائق. وقعت الوفيات في مدينة لاهاينا، الوجهة السياحية الرئيسية للجزيرة، في الوقت الذي عززت فيه الرياح القوية الناجمة عن إعصار "دورا" من اشتعال النيران التي دمرت أحياء بأكملها وسوتها بالأرض.

وافتتحت خمسة ملاجئ للإجلاء في جزيرة ماوي، وقال مسؤولون في وقت سابق إنها "اكتظت" بالناس. وتعد الجزيرة وجهة سياحية شهيرة وقد تم حث الزوار على الابتعاد عنها، وأصيب السائحين من البالغين والاطفال بحالة هلع ، اجبرتهم الي الغوص في المحيط بحثا عن الادمان عقب اندلاع ألسنة اللهب طوال الليل، والتي تسببت في قطع الاتصالات عن العديد من المناطق بالجزيرة.

وقال الميجور جنرال، كينيث هارا، من وزارة الدفاع في هاواي إن الحرائق كانت بسبب ظروف جافة ورطوبة منخفضة ورياح عاتية، وأدت الرياح الناجمة عن إعصار دورا، وهو إعصار من الفئة 4 إلى تأجيج النيران في الجزيرة، وذلك وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية.

وقالت السلطات إنها استعدت للإعصار، لكن ليس للحرائق التي أعقبته؛ التي اخذت في الانتشار مجددا ، وأصدرت خدمة الطقس تحذيرا "أحمر"، والذي يشير إلى خطر الحرائق الشديد ، أفادت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي بأنها أجلت السكان من نحو 13 منطقة، مشيرة إلى أن الحرائق أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 2600 شخص

وهرع سكان ماوي في جزر هاواي، ليهربوا يائسين من ألسنة اللهب ، وانتقل أغلبهم سيرًا على الأقدام باحثين عن أماكن ودعت امانة ، ودعت بعض الدول رعاياها بمغادرة هاواوي ، واصدرت السفارة السعودية في واشنطن بيان طالبت رعاياها الموجودين في جزر هاواي بـ"ضرورة المغادرة بأسرع وقت

ومن جانبها أشارت حاكمة ولاية هاواي الأمريكية، سيلفيا لوك، إلى عمل مسؤولو الولاية مع الفنادق وشركة طيران محلية لمحاولة إجلاء السياح ، لكن خطوط الاتصالات المقطوعة أعاقت جهود الوصول إلى الجميع. بحسب ما أكّدته لـCNN

ولا يزال رجال الإطفاء يحاولون إطفاء النيران المشتعلة، حيث تلقي طائرات الهليكوبتر المياه على النيران من الجو، وتم عزل الجانب الغربي من الجزيرة، وهي ثاني أكبر جزيرة في أرخبيل هاواي، بالكامل تقريبا مع فتح طريق رئيسي واحد فقط.



