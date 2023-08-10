بايدن يقيد الاستثمار في شركات التكنولوجيا الصينية

وقع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يضع قيودًا جديدة على الاستثمار الأمريكي في أنواع معينة من شركات التكنولوجيا الصينية، ويهدف الأمر إلى معالجة مخاوف الأمن القومي التي تطرحها الشركات التي تتعامل مع "التقنيات الحساسة"، بما في ذلك أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي.

"ستؤدي التطورات في التقنيات والمنتجات الحساسة في هذه القطاعات إلى تسريع تطوير القدرات الحسابية المتقدمة التي ستمكن التطبيقات الجديدة التي تشكل مخاطر أمنية وطنية كبيرة، مثل تطوير أنظمة أسلحة أكثر تطورًا، وكسر رموز التشفير، والتطبيقات الأخرى التي يمكن أن تزويد هذه الدول بمزايا عسكرية"، كما جاء في الأمر التنفيذي.

وصف البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها "مستهدفة بشكل ضيق"، قائلًا، إنها تهدف إلى منع تمويل الكيانات التي تشارك في أنشطة محددة تتعلق بمجالات التكنولوجيا هذه التي تشكل أكثر مخاطر الأمن القومي حدة، كما تلاحظ واشنطن بوست، فإن مسئولية تنفيذ الأمر التنفيذي تقع على عاتق وزير الخزانة.

الأمر التنفيذي، الذي لن يدخل حيز التنفيذ حتى عام 2024، ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الولايات المتحدة للحد من تأثير شركات التكنولوجيا الصينية في السنوات الأخيرة، فرض كل من بايدن وسلفه قيودًا كبيرة على شركة Huawei، كما حد البيت الأبيض من بيع تكنولوجيا الحوسبة الفائقة للشركات الصينية وسعى إلى منع وصول الصين إلى معدات متقدمة لصنع الرقائق، ضغطت إدارة بايدن أيضًا على ByteDance، المالك الصيني لـ TikTok، لبيع التطبيق الشهير.