بايدن يُطالب الكونجرس بـ 13 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا

ذكر مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، سيطلب من الكونجرس تخصيص أكثر من 13 مليار دولار إضافية كمساعدات طارئة لأوكرانيا، وذلك مع زيادة الانقسام السياسي حول دعم كييف، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الخميس.

وأشار المصدر لـ "أسوشيتد برس" إلى أن بايدن يعتزم طلب ذلك اليوم الخميس في ظل تدفق هائل للمال بينما تهدأ الحرب وتضغط أوكرانيا بهجوم مضاد.

الانقسام السياسي حول كييف

ويأتي ذلك مع تغير في التحرك هذه المرة، إذ زاد الانقسام السياسي حول كييف، ويواجه مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده جمهوريون ضغطا هائلا لإظهار الدعم للرئيس السابق دونالد ترامب، المتشكك إزاء الحرب.

وكان آخر طلب من هذا النوع من البيت الأبيض في نوفمبر وقوبل بالموافقة، ووفر الكونغرس أكثر مما طلب بايدن.

هذا وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية قد حذّروا نظراءهم الأوكرانيين "سرّا" من أن هناك حدا لصبر الكونغرس المنقسم - وكذلك الرأي العام الأمريكي - بالنسبة لتكاليف حرب لا ترى نهاية واضحة لها.

ومن ناحية أخرى، يتوقع أن يطلب البيت الأبيض 12 مليار دولار لدعم جهود مكافحة الكوارث الفيدرالية، وفقا للمصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه.

من ناحية أخرى، روّج الرئيس الأمريكي جو بايدن على حسابه في "تويتر" لكوب شراب في إطار حملته الانتخابية، داعما "ميم" حول الأنا "الرائعة" المتغيرة Dark Brandon.

وفي وقت سابق، قام بايدن بالإشارة إلى هذا الميم في عشاء لمراسلي البيت الأبيض.

وقال بايدن ساخرًا: "يبدو أن الجمهوريين يدعمون رجلا واحدا. شخص ما يدعى براندون. من الواضح أنه كانت لديه سنة جيدة. أنا سعيد من أجله".

وفي نهاية الكلمة قام بايدن بارتداء نظارته الشمسية السوداء بشكل استعراضي وقال للشخص الذي سيتحدث بعده: "لست ضد مزاحكم، لكنني لست مُتأكدًا بخصوص براندون الأسود".