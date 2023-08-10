ترامب يُهين بايدن: "غبي وغير كُفء ومجنون"

قال الرئيس الأمريكي السابق، “دونالد ترامب”: “إن جو بايدن مجنون، وهو بمثابة كارثة ستقود الولايات المتحدة إلى الجحيم”، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

كتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أعتقد أن جو بايدن الشرير ليس غبيًّا وغير كفء فحسب، بل أعتقد أنه مجنون".

السياسات المثيرة للاشمئزاز:

تابع: "الدليل على ذلك هو السياسات المثيرة للاشمئزاز والتهديد للبلاد التي تتبعها الإدارة الأمريكية الحالية".

أوضح الرئيس الأمريكي السابق، أن "بايدن كارثة تقود بلادنا إلى الجحيم!".

في وقت سابق، نددَّ ترامب بالإجراءات القضائية التي تطاله وأكد أنها تهدد مصير حملته الانتخابية، مشددًّا على أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة في العام 2024.

وجَّه الرئيس الأمريكي السابق في خطاب ألقاه في نيوهامشير، انتقادات حادة لمسئولين يحققون في مزاعم تفيد بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي، وزوَّر سجلات تجارية وحاول عكس نتائج الانتخابات بوسائل ملتوية.

من ناحية أخرى، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن طلب المدعي العام بالحد من منشوراته على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي يمثل تعديًّا على حريته في التعبير.

وصف ترامب المدعي العام الذي يقود القضية ضده بـ"غير السوي" أو "المختل"، كما وصف وزارة العدل الأمريكية بـ"وزارة الظلم".

كتب ترامب عبر تطبيق "تروث سوشال": "لا. لا ينبغي أن يصدر بحقي أمر وقائي لتقييد منشوراتي عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لأن هذا سيكون انتهاكًا لحقي في حرية التعبير، بينما يجدر أن يصدر هذا الأمر بحق، جاك سمين، غير السوي، وكذلك على وزارة العدل أو بالأحرى "وزارة الظلم" التي تنشر التسريبات بشكل غير قانوني في كل مكان".