فاتورة التليفون الأرضى.. آخرموعد للسداد وطرق الدفع

فاتورة التليفون الأرضى.. يبحث الكثيرين عن فاتورة التليفون الأرضى وطرق سدادها، حيث تدفع عن استهلاك ثلاث شهور ماضية.

وأكدت الشركة أن في حال وجود أي مشكلة أو استفسار، التواصل على رقم خدمة العملاء وهو 111.

غرامة التأخير لفاتورة التليفون الأرضي

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات، أن المتخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي فى المهلة المحددة سيتعرض لغرامة عدم سداد الفاتورة.

وقدرت الشركة غرامة تساوي 1.5% من قيمة الفاتورة وبحد أدني 10 جنيهات، وذلك ينطبق علي شهر يوليو والتي تصدرها الشركة فواتير الثلاث الشهور الماضية في 15 يوليو، وتكون مستحقه من العملاء حتي 14 أغسطس 2023، بدون غرامه وبعدها تطبق، ويتم الاستعلام بالرقم التالي الموحد 19777 من على الخط الأرضي .

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي

ويتم الاستعلام من على موقع الشركة المصرية للاتصالات، باستخدام اسمك ورقم الهاتف من خلال الينك التالي:- https://billing.te.eg/ar-EG, واتباع الخطوات عليه.

طرق دفع فاتورة التلفون الأرضي للإنترنت 2023

من خلال طرق الدفع الاتية:-

خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد.

داخل مكاتب البريد المصري لسداد فاتورة التليفون.

من موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيا.

عن طريق مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

خدمة فوري لسداد فاتورة التليفون.

ماكينات ATM لسداد فاتورة التليفون.

اخر موعد لسداد التليفون الارضي

لمعرفة تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي يجب الدخول علي اللينك التالي:-

https://billing.te.eg/ar-EG

دفع فاتورة التليفون الأرضي

تدفع الفاتورة عن استهلاك لمدة 3 شهور، حيث تمنح العملاء فترة سماح حوالي 30 يوما، حيث يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط بعد انتهاء المهلة