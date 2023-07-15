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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو

التليفون الارضي
التليفون الارضي

يبحث الكثير من المواطنين عبر نحرك البحث جوجل"عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليواستعدادًا لسدادها ومنعًا لانقطاع الخدمة.

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عقوبة التخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

وقد أتاحت الشركة المصرية للاتصالات لكل عملاء الشركة طرق تسديد فاتورة التليفون بشكل أسهل حتى لا يضطر على المواطنين جميعهم النزول لأحد مقرات الشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم سدادها بشكل ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر.

رابط الاستعلام على فاتورة التليفون الارضي

ويمكن الاستعلام عن رابط فاتورة التليفون الارضي من خلال اللينك 

billing.te.eg/ar-eg

خطوات الاستعلام على فاتورة التليفون الارضي

تسجيل رقم التليفون الأرضي بكود المحافظة التابع لها 

 الضغط على زر دفع الفواتير

 الضغط على كلمة سداد عن طريق الفيزا الخاصة بك

كما يتم تسديد فاتورة التليفون من خلال خدمة فوري أو أمان، أو من خلال زيارة السنترال التابع له العميل، خدمة مصاري، وخدمة سداد، وخدمة أو فودافون كاش

كما يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الاتصال برقم الدليل وهو 140

عقوبة عدم السداد 

لوتشمل عقوبة عدم دفع فاتورة التليفون الارضي تحويله إلى استقبال فقط، فضلا عن قطع خدمة الإنترنت الأرضي بها عن الخط، ويتم تحديد مهلة لسداد الفاتورة، وفي حالة تخطي المهلة يدفع العميل غرامة مالية إلى جانب قيمة الفاتورة.

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