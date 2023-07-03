مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو، وبدأ العمل في المصالح والمؤسسات الحكومية بداية من الغد، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، ومدة السماح، حتى لا يتم فرض غرامة على المتخلفين عن السداد.

اقرأ ايضًا..

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي:

ويمكن الاستعلام عن رابط فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 من خلال الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات ، ثم اختيار دفع فاتورة التليفون الأرضي ،التي يمكن من خلالها الحصول على قيمتها بعد إدخال عدد من البيانات المطلوبة، وهي كود المنطقة ورقم التليفون المراد الاستفسار بشأنه.

وفور إدخال البيانات المطلوبة وظهور القيمة المطلوب سدادها، يختار المستخدم سداد الفواتير، وفي تلك الحالة سيطلب منك تحديد كيفية السداد، سواء عبر بطاقات الائتمان، أو فيزا، ويتم في هذه الطريقة إدخال بيانات البطاقة والتسديد.

وحال التأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي في الموعد، يتم تحول خط الهاتف إلى خدمة الاستقبال فقط، ثم قطع الخدمة نهائيا حال التأخر لشهر ثالث، ويسبق قطع الخدمة نهائيا عدة إجراءات، فإذا لم يتم دفع قيمة فاتورة التليفون في نهاية الشهر، يتم فرض غرامة على قيمة الفاتورة والتي تكون نحو 10 جنيهات، أو 1.5% من قيمة الفاتورة، وذلك حتى 15 من يونيو المقبل، وفي المرحلة التالية، تكون وقف الخدمة جزئيًا، ويتحول التليفون للاستقبال فقط.

ووفقا للشركة المصرية للاتصالات، فإنّ فاتورة التليفون الأرضي يتم إصدارها يوم 15 يوليو 2023 مع اعطاء فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 أغسطس المقبل.

ويذكر أن الشركة المصرية للاتصالات بدأت لتحويل بعض عملاء التليفون الأرضي، إلى نظام الدفع المسبق وهو نظام يستطيع من خلاله المستخدمين شحن الرصيد مقدمًا، وهو ما يعرف بباقات الخط الأرضي.

وباقات التليفون الأرضي هو نظام جديد يمكن لعملاء الخطوط الأرضية من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن قيمة الرصيد، وفي هذا النظام يتم إرسال رسالة نصية على رقم العميل عند أتخاذ أي إجراء على الخط الأرضي، وفي حالة نفاذ الرصيد لن يستطيع العميل إجراء أي مكالمات إلا بعد الشحن.

وقيمة الاشتراك الشهري للباقات غير شامل الضريبة، تتيح الباقات للعملاء خدمة التتبع والتي تمكنهم من تحويل مكالماتهم الأرضي إلى أي خط أرضي أو WE موبايل، تتيح للعملاء خدمة إظهار رقم الطالب التي تتيح للعملاء معرفة رقم المتصل.