الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي بالأزبكية

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

قررت نيابة الأزبكية الجزئية حبس شخص، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

كما طلبت النيابة العامة استكمال التحريات حول الواقعة وعن المتهم لمعرفة سجله الإجرامي، كما أمرت بعرضه على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حدائق الأزبكية من ضبط شخص،  له معلومات جنائية لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف بها بالبيع لدى عميله سيئ النية مالك محل ذهب كائن بدائرة قسم المرج أمكن ضبطه وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها، واتُخذت الإجراءات القانونية.

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