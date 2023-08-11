إصابة 4 شباب فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 4 شباب في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى كارو بطريق بني عفان إهناسيا في محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم سيارة نقل أخرى كارو بطريق بني عفان إهناسيا في بني سويف

تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف اخطارًا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى كارو بطريق إهناسيا بني عفان، وجرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

دفع مرفق اسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بعدد 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل 4 مصابين في الحادث إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: بلال عيد محمد، 20 سنة، ويقيم قرية بني عفان، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبد الرحمن إسماعيل رمزي، 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وسيد سعد محمد 20 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وأيمن علي بغيض، 28 سنة، مقيم إهناسيا مصاب باشتباه كسر بالحوض والقدم اليمنى.