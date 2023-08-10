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الخميس 10 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مؤشرات تنسيق كليات القمة في جامعة الأزهر.. فيديو

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

كشف محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، المؤشرات الأولية لنتائج تنسيق قبول الطلاب بالكليات وجامعة الأزهر الشريف، مؤكدا أن مؤشرات القبول قد تكون مقاربة للعام الماضى فى كليات الطب والصيدلة. 

وأضاف أن المؤشرات فى الفروع الثلاثة للجامعة، فالنسبة المئوية تكون فى كليات الطب عند نفس المستوى، واذا انخفضت فى أحد الأفرع تكون نصف فى المائة، وممكن طالب يكون من أبناء الوجه البحرى ويذهب إلى كلية فى أسيوط بسبب نصف فى المائة وهذا بالنسبة لكليات القمة.

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وأشار خلال حلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس، إلى أن فور بدأ الدراسة يتم تقديم طلبات اغتراب، ويراعى فيها الفتيات خاصة إذا كان الأمر يتعلق بنصف فى المائة.

ونوه إلى أن جامعة الأزهر تسير وفق توجهات الدولة فى إنشاء المعاهد العليا خاصة فى التكنولوجيا والتعليم الفنى، لافتا إلى أن سوق العمل بحاجة كبيرة إلى التعليم الفنى والتكنولوجى. 

وتابع: "إنشاء الكليات الفنية التكنولوجية، والمعاهد الفنية هو توجه رائع للدولة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجامعة أنشأت المعاهد الفنية التابعة له، فأصبح لدينا فنى مختبرات وتحاليل طبية، وفنى تسجيل طبى وإحصاء ". 

وأشار إلى أن الجامعة لديها ما تنفرد به وهو المعهد الخاص معاونى القضاء، المسئول عن تأهيل الطلاب عن الوظائف الخاصة بالقضاء.

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