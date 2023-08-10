وفاة ليل تاي أصغر مشهورة في العالم.. هل انتحرت أم قُتلت على يد أسرتها؟ (تفاصيل)

استيقظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فاجعة وفاة ليل تاي LIL TAY أشهر وأصغر مغنية راب ويوتيوبر على السوشيال ميديا والمعروفة أيضًا باسم كلير هوب، عن عمر ناهز الـ 13 عامًا، وشقيقها جايسون تيان في ظروف غامضة، الأمر الذي أثار ضجة واسعة بين محبيها متسائلين عن أسباب موتها المفاجيء.

وفاة ليل تاي في ظروف غامضة:

أعلنت عائلة ليل تاي المكلومة بوفاة ابنيها، خلال بيان رسمي خبر وفاتها مع شقيقها في ظروف غامضة لا تزال قيد التحقيق، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتضمن البيان: "بقلب حزين نشارك الأخبار المدمرة عن وفاة ليل المفاجئة والمأساوية".

ليل تاي

أول تعليق من أسرة ليل تاي بعد وفاتها في ظروف غامضة مع شقيقها:

وأضاف البيان: "ليس لدينا كلمات للتعبير عن الخسارة التي لا تطاق والألم الذي لا يمكن وصفه.. كانت هذه النتيجة غير متوقعة تمامًا ورحيل ليل تركنا جميعًا في حالة صدمة، كما عمقت وفاة شقيقها من حزن العائلة"، مطالبين رواد مواقع التواصل باحترام خصوصية العائلة في الوقت الذي يسيطر الحزن عليهم.

وفاة ليل تاي

في الوقت نفسه، أكدت أسرة ليل تاي أن الظروف المحيطة بوفاة ابنتهما وشقيقها لا تزال قيد التحقيق، وستبقى ليل في قلوبهم إلى الأبد، وغيابها يترك فراغًا لا يمكن تعويضه سيشعر به كل من عرفها وأحبها.

ليل تاي

هل ليل تاي انتحرت؟

على صعيد آخر، زعمت بلوجر شهيرة تُدعى كايلا نيكول جونز، أن ليل تاي هى من أنهت حياتها، مؤكدة أنها توفيت منتحرة ولكن أسرتها تُكتم على الخبر، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك"، في حين زعم بعض متابعيها أن لأهلها يد في الأمر الذي وصفوه بالجريمة، بحجة أنهم كانوا يطمعون دائمًا في الاستيلاء على أموالها بحد تعبيرهم.

ليل تاي

من هى ليل تاي؟

ليل تاي بلوجر ومغنية راب كندية الأصل، انتقلت منذ أعوام إلى لوس أنجلوس، حيث اكتسبت شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن بدأت في نشر مقاطع فيديو مثيرة للجدل، تحديدًا في عام 2017، وكانت تبلغ حينها 9 سنوات من العمر، إلى أن أصبحت تمتلك أكثر من 3.3 مليون متابع عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على الرغم من أنها لم تستخدم التطبيق منذ 5 سنوات.

ليل تاي

حظيت ليل تاي بشهرة واسعة بسبب مقاطع الفيديو التي كانت تبثها عبر حساباتها بمختلف منصات السوشيال ميديا، وتصورها وهى ترمي أكوامًا كبيرة من الأموال على الأرض أثناء التنقل داخل وخارج السيارات الرياضية الغريبة التي تقتنيها.

ليل تاي

اختفت ليل تاي من وسائل التواصل الاجتماعي بسبب معارك الحضانة بين والدتها ووالدها، ثم أعلنت في عام 2018، أنها تلقت هى ووالدتها أمرًا من المحكمة، للعودة إلى فانكوفر من لوس أنجلوس لكي تقيم مع والدها.