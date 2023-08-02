من الصيدلة لـ 77%.. حلم كان نهايته انتحار فتاة بسبب الثانوية العامة

دقائق تحبس الأنفاس وكادت الروح تفارق فيه الجسد عندما علمت إيمان صاحبة الـ 18 عاما والطالبة بـ الثانوية العامة في إحدى مدارس سوهاج وهي تعلم بأنها حصلت على مجموع قليل في شهادة الثانوية العامة فماذا بعد أهكذا ينتهي حلمي وكلية الصيدلة التي لا زلت أحلم بها طيلة حياتي فماذا سأفعل يارب العون والصبر من عندك ولكن كان للقدر رأي آخر حتى انساقت وراء وسوسة الشيطان وباتت ضحية للثانوية العامة.

في قرية الجريدات بمركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج كانت الطالبة إيمان تعيش وسط أسرتها ولن تترك دقيقة أو لحظة واحدة إلا واستخدمتها في المذاكرة لكي تصل إلى حلمها التي ظلت تحلم به طيلة حياتها وهي أن تدخل كلية الصيدلة، مرت الأيام المليئة بالمشقة والذهاب من الدروس الخصوصية والمدرسة والسهر على المذاكرة وجاءت اللحظة الحاسمة بعد أيام انعدمت فيها النوم قلقًا من نتيجة الثانوية العامة.

فتاة تنهى حياتها بسبب الثانوية العامة

خيم الحزن على أسرة الطالبة إلمان ومن قبلها قلب هذه الفتاة التي طالما كانت تحلم بأن تلتحق بكلية الصيدلة ولكن أرادت الدنيا أن تكشف عن وجهها الآخر وقامت بصفعها بالنتيجة وحصولها على 77% فقط فأين ستذهب بهذا المجموع عاشت ساعات مليئة بالحزن حتى جائها الشيطان يتسلل إلى عقلها وأن الدنيا ها قد انتهت عند اختبارات الثانوية العامة وانساقت وراءه حتى تخلصت من حياتها بتناول مادة سامة ليزداد حزن أسرتها ويلازمهم طيلة عمرهم.



بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة طهطا، إخطارًا من مستشفى طهطا العام، بوصول «إيمان. ق» 18 سنة- طالبة بالصف الثالث الثانوى تقيم بقرية «الجريدات» بدائرة المركز، جثة هامدة على إثر إصابتها بتسمم وتبين من المعاينة والفحص وأقوال أسرتها أن المذكورة انتحرت بتناول قرص حفظ الغلال «حبة الغلة السامة» على إثر إصابتها بحالة نفسية سيئة لحصولها على مجموع 77% في امتحانات الشهادة الثانوية العامة، ورغبتها في دخول كلية الصيدلة.