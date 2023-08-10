منة فضالي تتألق بالأخضر الشبابي

تحرص الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها ببعض صورها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام، أثناء عطلتها الصيفية.

وبدت منة فضالي بإطلالة كاجوال، بأسلوب مواكبة موضة صيف 2023، إذ ارتدت تي شيرت باللون الأبيض ونسقت عليه بنطال واسع صمم من قماش ناعم باللون الأخضر، فيما انتعلت حذاء رياضيًا مسطحًا باللون الأبيض.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه، مع اختيار نظارة شمس جذابة.

وتزينت ببعض الإكسسوارات الشبابية اللافتة متناغمة مع إطلالتها الشبابية.

منة فضالي:

ولدت في القاهرة تخرجت من كلية سياحة وفنادق، ظهرت للمرة الأولى على الشاشة في مسلسل أين قلبي في عام 2002، وأعقبته بالاشتراك في مسلسل الناس في كفر عسكر من إخراج نادر جلال. شاركت في مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل عفاريت السيالة في عام 2004.

كشفت خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة” على قناة القاهرة والناس في 18 مايو 2018، أنها تزوجت من دون علم والدتها من الملحن محمد ضياء، وانفصلت عنه بعد زواج دام حوالي 7 شهور فقط.