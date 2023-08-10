تعليق جديد من البيت الأبيض حول الهجوم الأوكراني المُضاد

أعلن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض أن "واشنطن"، أعطت الأوكرانيين كل ما طلبوه استعدادًا لهجومهم المُضاد، لكن هذا الهجوم يُجري بوتيرة أقل مما كان مُتوقعًا، وأن مُواصلته ستزداد صعوبة بحلول الخريف، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"، مساء اليوم الخميس.

وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في حديث لقناة CNN: "في الأشهر التي سبقت الهجوم المضاد، قمنا بتلبية جميع الطلبات الواردة في "قائمة الشراء" الأوكرانية. لقد تلقوا كل يحتاجونه للهجوم المضاد.. وما زلنا نواصل القيام بذلك، نحن مصممون على مواصلة إعداد القوات الأوكرانية، والأهم من ذلك أننا نوفر لهم الأدوات والأسلحة التي يحتاجونها لاختراق تلك الخطوط (الدفاعية الروسية)".

استخدام الطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي

ووفقًا لكيربي، فإن الأوكرانيين يدركون أن "الوقت ليس في صالحهم"، ومع بداية الخريف سيكون من الصعب عليهم "المناورة على الأرض واستخدام الطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي". ودعا المسؤول الأمريكي للامتناع عن "التكهنات" حول شكل "النجاح" وترك الأمر للأوكرانيين.

وقال: "الأمور لا تتحرك بالسرعة التي يريدها (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي، لكنهم يحرزون بعض التقدم".

كما علق كيربي على استطلاع أجرته CNN مؤخرا وأظهر أن 45% فقط من الأمريكيين يعتقدون أن الكونغرس يجب أن يخصص أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا.

وأكد كيربي أن هذه الأرقام لن تغير موقف الإدارة الأمريكية، وقال: "الرئيس (جو بايدن) قال علنا ​​وكذلك في محادثات خاصة مع زيلينسكي، بل ومع قادة آخرين في حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع أيضا، أننا سندعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن الشعب الأمريكي يفهم ما الذي على المحك هنا".

ومن المتوقع أن تعلن السلطات الأمريكية هذا الأسبوع عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وسيطلب بايدن من الكونغرس مليارات إضافية لمواصلة توريد الأسلحة لكييف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح في 21 يوليو الماضي، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق نتائج، "على الأقل حتى الآن"، وأن الرعاة الغربيين لكييف "محبطون بشكل واضح" من سير "الهجوم المضاد".

في 4 أغسطس، أفادت الدفاع الروسية بأنه منذ بداية "الهجوم المضاد"، في 4 يونيو، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 43 ألف فرد وأكثر من 4.9 ألف قطعة من الأسلحة.