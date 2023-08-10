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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد وقفها لمدة عام مقبل.. ما هي ضريبة الأطيان الزراعية وطريقة تحصيلها؟

أراضي زراعية
أراضي زراعية

رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين بقرار مجلس الوزراء، بالموافقة على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113  لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية للعام المقبل.

وقال أبو صدام في تصريحات له، أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تخفيف الأعباء عن الفلاحين، ودعم الفلاحين وتحفيزهم على مواصلة الإنتاج.

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 ضريبة الأطيان الزراعية

وأردف عبدالرحمن، أن ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبة سنوية تفرض على الفلاحين بنسبة 14% من قيمة إيجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات.

وأشار عبدالرحمن إلى أن إيقاف العمل بالضريبة الزراعية في هذا التوقيت قرار صائب يسعد الفلاحون ويخفف عنهم  الأعباء ويشجعهم على الاستمرار في الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة وقلة الإنتاج بسبب التغيرات المناخية غير الملاءمة.

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وقال عبدالرحمن إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي أهمية قصوى، وتسعى لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم إيمانا منها أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر.

يذكر أن الحكومة وقفت العمل بقانون الضريبة الزراعية في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم أوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المرة الثالثة الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة. 

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