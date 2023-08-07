رئيس جامعة الأزهر يوجه باستثمار منتجات كلية الزراعة

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجولة تفقدية لكلية الزراعة بالقاهرة.

تضمنت الجولة المرور على مخبز الكلية، إضافة إلى موقع بيع المنتجات الغذائية، بجانب تفقد مواقع الإنتاج المختلفة في الكلية.

ووجه رئيس الجامعة إدارة الكلية باستثمار منتجات الكلية من اللحوم الطازجة، والطيور، والبيض، والأسماك، إضافة إلى منتجات الألبان؛ لخدمة منسوبي الجامعة وبيعها بأسعار مناسبة؛ طبقا لتوجه الدولة المصرية نحو التخفيف على المواطنين.

متابعة دائمة ومستمرة لجميع قطاعات الجامعة ووحداتها الإنتاجية

وقد رافق رئيس الجامعة في الجولة الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، إضافة إلى رؤساء الأقسام بالكلية.

يأتي ذلك، في إطار رسالة جامعة الأزهر لخدمة المجتمع، وانطلاقًا من المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة ووحداتها الإنتاجية؛ للوقوف على الخدمات المجتمعية التي تقدمها للمواطنين؛ للتخفيف عنهم.